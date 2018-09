Descrizione evento: CURETTA di SERVIGLIANO.22 e 23 Settembre 2018

16ma SAGRA DEL POLENTONE

Il polentone della tradizione...Prodotto con farina locale macinata a pietra e tagliato a filo dalle abili mani delle signore della cucina Rionale.

Due le specialità proposte il POLENTONE ROSSO al Ragu' tradizionale di carne ed il POLENTONE BIANCO alla boscaiola con funghi prosciutto cotto e besciamella.

Si completa la proposta culinaria con una grigliata a base di braciola di maiale, salsiccia e contorno di pomodori o patatine fritte.

Il dolce prevede il famoso sorbetto al mistra' fatto in casa, ciambellone e vino cotto. MENU' PER BAMBINI.

INTRATTENIMENTI:

--- SABATO 22 inizio ore 19.30 musica con MARCO e i SIMPATICI ITALIANI.

--- DOMENICA 23 settembre si scaldano i motori già dal mattino con il 9° RADUNO DELLE FIAT 500 con giro turistico e soste enogastronomiche. SIAMO APERTI A PRANZO DALLE ORE 11:30 E A CENA fino a tarda notte. Per animare l'intera giornata "IL MASSIMO DEL LISCIO" sia a pranzo che a cena.

POLENTONE ANCHE DA ASPORTO IN ENTRAMBE LE GIORNATE

VI ASCPETTIAMO

per info www.rionepaesevecchio o tel 329 4709585 - 331 8773069