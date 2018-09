Descrizione evento: >>VENERDI 28<<



-ORE 18,30: Inaugurazione mostra fotograsica

" TREIA E I SUOI PERSONAGGI"



-ORE 20,00: Apertura stand Gastronomico



-ORE 22,00: Serata danzante con l'orchestra "MACCHIATI BAND"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>Sabato 29<<



-ORE 10,00: Dibattito sul tema

"ANNO DEL CIBO & TURISMO ENOGASTRONOMICO"



-ORE 11,00: Show Cooking "BARBECUE TIME"



-ORE 12,00: Apertura stand Gastronomico



-ORE 15,00: Giochi popolari con ricchi premi



-ORE 19,00: Apertura stand Gastronomico



-ORE 21,15: Tributo alla Musica Italiana con " JERRY NARDI"



-ORE 23,15: Video show-Animazione e DJ SET con i " TROPICANA TEAM"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------



>>DOMENICA 30<<

-ORE 9,00: Mercatino delle Cose



-ORE 9,30: 3° Raduno di Nordic Walking con 2 percorsi

(Scalata al Castello di Pitino / Giro di Piana)



-Ore 10,00: S.Messa presieduta dal nuovo Parroco

DON ALEJANDRO PARILLA



- ORE 12,00: Apertura stand Gastronomico





-Ore 14,30: Animazione con "CLOWN TRAPPOLA"

Merenda OFFERTA a tutti i bambini presenti e alle ore 18,00 LANCIO DEI PALLONCINI



-ORE 15,00: Giocghi popolari con ricchi premi



-Ore 17,00: Serata in musica con " VANESSA, RUDY & CLAUDIO BAND" fino a tarda sera.



-ORE 19,00: Apertura stand Gastronomico.



PER IL MENU' CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK

" SANTA MARIA IN PIANA-TREIA"



VI ASPETTIAMO IN TANTI COME OGNI ANNO!!! <3