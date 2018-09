Descrizione evento: Reiki è una antica disciplina di origine orientale avente come obiettivo l'armonizzazione del corpo, del cuore, della mente e dello spirito (Ki) con la realtà universale (Rei).



Attraverso attivazioni energetiche e trattamenti si apprende a canalizzare l'energia vitale ed entrare in sintonia con il proprio destino.



Fu Mikao Usui a fondare il Reiki come "Sistema di Guarigione Naturale" basato su più livelli, codificando le tecniche e i procedimenti per la canalizzazione e la trasmissione dell'energia attraverso le Cerimonie di Attivazione e i Trattamenti.



Trattandosi di una canalizzazione e avvalendosi di tecniche e di procedimenti ben codificati e praticati da migliaia di anni non si ha alcuna interferenza tra l'energia personale di chi dà e di chi riceve Reiki. L'Energia di Reiki differisce da qualunque altro tipo di energia e in particolare dall'energia bio-pranica in quanto possiede metodi e procedimenti originali (le Cerimonie di Attivazione) che permettono la canalizzazione di una specifica energia di frequenza elevata (il Buddha Supremo e i Kami), carica di informazioni indispensabili per il raggiungimento della guarigione fisica e psichica.



Il principale intento di Reiki è quello di incoraggiare e sostenere le persone nel condurre una vita armoniosa e consapevole attraverso la pratica di Reiki e l'applicazione dei suoi Principi.



Reiki non ha scopi ideologici, politici o religiosi e non intende sostituirsi ad alcuna terapia o intervento medico-sanitario.



I seminari e i trattamenti di Reiki si rivolgono a persone autonome e responsabili alla ricerca del significato profondo dell'esistenza, degli eventi, della realtà. Il termine "Guarigione", ove utilizzato, va inteso come sinonimo di felicità, compimento, realizzazione, illuminazione.





PRIMO LIVELLO REIKI SISTEMA USUI

Il Corso di Primo Livello di Reiki si rivolge a tutti coloro che desiderano apprendere i primi rudimenti della pratica di Reiki e ritrovare armonia e benessere





OBBIETTIVI

Attivare il Canale Energetico del Primo Livello attraverso la Cerimonia di Attivazione

Apprendere l'utilizzo dell'energia del Primo Livello di Reiki attraverso la pratica dei relativi trattamenti.

Acquisire una conoscenza di base dei principi delle filosofie orientali e dell'approccio psicosomatico con particolare riferimento alla Teoria dei Chakra

Individuare e sciogliere i blocchi energetici causati da abitudini e attitudini dannose

Ritrovare progressivamente una condizione di benessere attraverso l'armonizzazione dei Chakra e degli Organi Interni





PROGRAMMA

Meditazione sul Chakra del Cuore

La storia del Reiki

La Teoria dei Chakra

Visione Olistica della malattia

Meditazione di centratura

Cerimonia di Attivazione

Autotrattamento Reiki

Equilibratura dei Chakra

Reiki ai Cinque Organi

Trattamento Reiki base

Meditazione Cinque Principi Reiki

Ringraziamenti, saluti e consegna

degli Attestati di Partecipazione e dispensa in formato Pdf



Portare cuscino e copertina, abiti comodi, calzettoni da casa e una chiavetta Usb



Pausa pranzo a buffet vegetariano, ognuno porta qualcosa da condividere con gli altri



Per l'iscrizione a questo corso è necessario il versamento a mano o tramite PostPay di una CAPARRA

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

CHIUSURA ISCRIZIONI ENTRO IL 10 DICEMBRE 2018

La quota associativa anno 2018 a La Casa Olistica Associazione Culturale è compresa in questo corso

Il corso sarà condotto ad un numero minimo di tre partecipanti

Per il contributo a questo corso e per altre infomazioni scrivi:

Whatsapp 345 313 4504

Email casaolistica.blog@gmail.com



Il corso sarà tenuto da:

EMANUELA CALCIATI

Maestra di Reiki Sistema Usui.

Propone corsi di crescita Personale e Spirituale per l'apprendimento del Reiki Usui, secondo gli insegnamenti sia dei Maestri della tradizione Occidentale, che della Tradizione Orientale Giapponese, per i trattamenti e le forme di meditazione.





La Casa Olistica è un'Associazione Culturale e ha l'obbiettivo di promuovere e favorire lo sviluppo spirituale, culturale ed armonico dell'essere umano

Con un contributo di 10.00 € annui puoi diventare socio della nostra associazione e sostenere così le attività e iniziative dell’Associazione. In questo modo potrai inoltre godere di tutti i vantaggi dell’essere socio.