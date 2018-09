Descrizione evento: Sindrome degli Antenati - Rito di Purificazione delle Memorie

Domenica 4 novembre ore 16.30 - 18.30 (arrivare 10 prima per la registrazione)

c/o La Casa Olistica 60037 Monte San Vito - AN



"Le cosiddette pecore nere della famiglia, sono in realtà ricercatori nati da vie di liberazione per l'albero genealogico.

Quei membri che non si adattano alle regole e tradizioni del Sistema Familiare, quelli che sin da piccoli cercavano di rivoluzionare le credenze andando contro ai cammini marcati dalle tradizioni familiari, quelli criticati, giudicati e incluso abbandonati, quelli che, in generale, sono chiamati a liberare l'albero da quelle storie ripetitive che frustrano generazioni intere.

Le pecore nere, quelli che non si adattano, quelli che gridano ribellione, riparano e disintossicano e creano un nuovo e fiorito ramo. Incontabili desideri repressi, sogni irrealizzati, talenti frustrati dei nostri antenati si manifestano nella loro ribellione cercando di realizzarsi. L'albero genealogico, per inerzia, vorrà continuare a mantenere la parte tossica e castrata del suo tronco che rende la sua fioritura difficile e complicata.



Che nessuno ti faccia dubitare, prenditi cura della tua rarità come il fiore più prezioso del tuo albero.

Sei il sogno realizzato di tutti i tuoi antenati."

- Bert Hellinger -



Programma:

Purificazione energetica MULADHARA

Purificazione energetica SVADHISTHANA

Purificazione energetica MANIPURA

Purificazione energetica ANAHATA

Purificazione energetica VISHUDDA

Purificazione energetica AJNA

Purificazione energetica SAHASRARA



Rito di Purificazione delle Memorie degli Antenati



Contributo Associativo Euro 20.00



Prenotazione obbligatoria e Informazioni

WhatsApp +39 345 313 4504

E-Mail casaolistica.blog@gmail



Portare cuscino e copertina personali e calzettoni da casa perchè si starà senza scarpe.



La Casa Olistica è un'Associazione Culturale e ha l'obbiettivo di promuovere e favorire lo sviluppo spirituale, culturale ed armonico dell'essere umano



Disclaimer: Tutti gli incontri, sono realizzati allo scopo di una ricerca interiore e non considerano, non trattano e non si pongono come obiettivo la risoluzione di patologie e sintomi che sono di stretta pertinenza medico/sanitaria né per fornire guarigione o trattamento di qualsiasi condizione fisica o psicologica della persona.

I seminari, i corsi e le meditazioni, trattano dei fondamenti filosofici dell’Io e della realtà e pertanto potrebbero non essere indicati per coloro che hanno fatto in passato o stanno facendo un percorso di tipo psichiatrico. Mostra meno