Descrizione evento: Sabato 22 settembre ore 10.00, in occasione della Settimana europea della Mobilità sostenibile, il Comune di Corinaldo, in collaborazione con “Ge.Sto.”, “Il Molino Racconta”, la fattoria “Terre del Piano” e “Fango Escursioni”, organizza la passeggiata sostenibile in multimodalità “Mi muovo come mi pare”, un percorso di 7.5 chilometri per le colline corinaldesi con il mezzo di trasporto che si preferisce: a piedi, in bicicletta, a cavallo o qualsiasi altro mezzo purché sostenibile. Il programma: ore 10.00 ritrovo nel Loggiato Comunale ore 10:15 riflessioni prima della partenza a cura di “Ge.Sto” ore 10.30 partenza per la Centrale Idroelettrica (4 km) ore 11.30 visita alla Centrale Idroelettrica sul Cesano ore 12.30 ripartenza per “Terre del Piano” (2km) ore 13.00 arrivo alla fattoria e ristoro (su prenotazione) ore 15.30 ripartenza per Molino Patregnani (1.5km) ore 16.00 arrivo all’Antico Molino Patregnani (dove è in programma la Festa dell'albero a partire dalle 16.00). Evento gratuito. Possibilità di noleggiare delle biciclette (331 4257071). Per confermare il ristoro Whatsapp 333 9766826.