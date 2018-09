Descrizione evento: Giornata dedicata alla visita del nostro preistorico bosco, che verrà effettuata a turni con partenze negli orari 9.30 – 10.30 – 15.30 – 16.30. Data la concomitanza con la campagna “Puliamo il mondo 2018″, porteremo con noi anche l’occorrente per raccogliere eventuali rifiuti che troveremo lungo il cammino. Dopo la passeggiata, i bambini potranno esprimere la loro fantasia nel laboratorio “Comunichiamo con la creta” di Guadalupe Sottini e cimentarsi in piccoli esperimenti con “La valigia dello scienziato” di Marco Rosciani; per tutti invece ci sarà la possibilità di fare un prova di orientamento con le bussole e di testare il nuovo percorso di scalzismo, oltre alla consueta degustazione dei nostri prodotti biologici. Chi vuole può organizzarsi in autonomia con un pranzo al sacco da consumare in oliveto o nelle aree limitrofe. La quota di partecipazione è di € 10,00 per bambini (5-11 anni) e di € 4,00 per adulti; si richiede la prenotazione entro sabato 29 settembre ai seguenti recapiti: tel. 071/780156 - info@fondazioneferretti.org