Descrizione evento: Tornano a Pesaroi sapori, i gusti, le atmosfere internazionali del Finger Food Festival.

Venerdì 21, sabato 22, domenica 23 e lunedì 24 settembrel’Estragon Club di Bologna, con il patrocinio del Comune di Pesaro e in collaborazione con Ballkan World Music Management, riporta in città per il quarto anno l’evento che valorizza le eccellenze italiane e straniere del cibo di strada e delle birre artigianali.



Dopo aver concluso già 11 tappe nelle principali città italiane nel corso del 2018, l’universo di profumi e succulente bontà regionali arriva nella meravigliosa cornice sul mare del Piazzale della Libertà.

Un grande evento di fine estate per buongustai e curiosi, accompagnato da una colonna sonora di selezionimusicali a base diworld music.



Per quattro giorni si potranno dunque gustare prelibate specialità nazionali e internazionali, come la puccia col polpo e i panzerotti baresi, l’asado argentino, arancini e cannoli siciliani, pasticciotti e orecchiette salentine, dalla Toscana gli hamburger di chianina, i tacos messicani, gli arrosticini abruzzesi e tanto altro. Il tutto da innaffiare con bionde, scure e ambrate di produzione artigianale, facendosi cullare dal mare e da ottima musica.

Insomma: il Finger Food Festival si annuncia ancora una volta un festival per palati fini che delizierà tutti i sensi.



Orari di apertura della manifestazione:

-Venerdì 21: dalle ore 18.00 alle 24.00

-Sabato 22: dalle 18.00 alle 24.00

-Domenica 23: dalle 12.00 alle 23.00

-Lunedì 24: dalle 18.00 alle 23.00



L'ingresso è libero e aperto a tutti.

Per info: pagina Facebook “Finger Food Festival” , fingerfoodfestival@gmail.com