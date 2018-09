Descrizione evento: Descrizione della manifestazione



Nonostante il grande Sisma che nel 2016 rese impossibile il suo svolgimento, “Diamanti a Tavola” arriva alla XXI Edizione e con lo stesso spirito di manifestazione più importante dei Sibillini e apprezzata dal Turismo Itinerante . Lo storico Raduno del primo weekend (2-3-4/11/2018) si terrà anche quest’anno nell’Area Sosta Camper Sibillini che dista circa un km dalla manifestazione ed è collegata con bus navetta dedicato, ma da non disprezzare in condizioni di bel tempo una bella passeggiata sullo sfondo dei Monti Sibillini. Questa edizione sarà la ventunesima e avrà luogo nei primi due weekend di novembre e da sempre si è distinta dalle altre mostre mercato, in quanto la vendita del pregiato Tubero viene effettuata dagli stessi cavatori del posto e non dai commercianti del settore. A fare da cornice al grande evento autunnale che è strutturato all’interno della Piazza Risorgimento sono le vie attigue, dove gli stand gastronomici gestiti dalle associazioni del posto cucinano rigorosamente i prodotti tipici e “Sua Maestà il Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini”, mentre per chi vuole arrivare ad un livello di qualità assoluta, viene allestito nella piazza Risorgimento un ristorante a cinque stelle dove chef di fama nazionale si cimentano in piatti unici.

Durante la manifestazione che inizia alle ore 10.00 del mattino fino a notte fonda, troviamo spettacoli itineranti, folklore, artigianato artistico, convegni, corsi di cucina, esperienze sensoriali, mostre micologiche

e tanto altro.

Vi aspettiamo a Novembre nella nostra bella città, per degustare quanto di più bello e buono offre la nostra terra!!!!!!!