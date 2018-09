Descrizione evento: Divertiamoci ancora un pò in questa fine estate - Conosciamo i produttori Degustando...



Passeggiando lungo il fosso tra Bacco e Caronte!

Così lo Chef Paolo Mazzieri del Ristorante Mangia, domenica 30 settembre con inizio dalle ore 18 fino a tarda notte, vuole salutare l'estate, mettendo a disposizione i suoi piatti e tutti gli assaggi dei vini delle Aziende Vitivinicole presenti.

Una passeggiata enogastronomica in cui divertirsi e stare a contatto con tutti produttori.



Ticket della serata 25€.



Inoltre passeggiando "per il fosso", ci sarà la possibilità di assaggiare ed acquistare molti prodotti di Aziende locali di Birra, Olio, Formaggi ed altro, in uno spazio messo a disposizione per i produttori.



iniziamo con alcuni produttori... (ne arriveranno altri!!!)



Le Cantine...

Azienda Agribiologica Aurora;

Azienda Agricola Biologica Clara Marcelli;

Azienda Agricola Cameli Irene;

Azienda Agricola Cantina Cavalieri;

Cantina Castrum Morisci;

Fattoria Lucesole;

Tenuta Cà Sciampagne;

La Distesa;

Le Canà;

Azienda Agricola Maria Pia Castelli;

Azienda Vitivinicola Pantaleone;

Tomassetti Vini;

Vigneti Vallorani.



E anche...

Birrificio Maltenano;

Birrificio Le Fate;

Antica Gastronomia;

Frantoio Agostini;

Azienda Agricola Fontegranne;

Azienda Agricola Si.Gi.;

Formaggi Beltrami;

Frantoio del Piceno;

Pastificio Carla Latini 60027.



L'evento di fine estate ti aspetta!



Info e prenotazioni:

RISTORANTE MANGIA

Civitanova Marche Alta (MC)

Via Pitignano, 50

0733.890053

info@mangiaristorante.it