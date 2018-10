Descrizione evento: CLOWN&CLOWN FESTIVAL 2018

All’insegna dell’empatia con Guillaume Vermette, Chris Lynam,

Paolo Ruffini, Neri Marcorè, Gianni Cinelli e tanti altri ospiti



XIV edizione del festival internazionale di clownerie e clown-terapia ideato dalla Mabò Band



Dal 30 settembre al 7 ottobre 2018 a Monte San Giusto (MC),

la “Città del Sorriso”

Tema principale dell’edizione “L’EMPATIA”

www.clowneclown.org





La XIV edizione del Festival che dal 2005 si fa messaggero del valore universale e terapeutico della risata ha come tema principale l’EMPATIA e prevede un’intensa settimana con spettacoli di clownerie e circo contemporaneo, grandi eventi di piazza, workshop, incontri informativi sullaclown-terapia con la Federazione Nazionale Clown Dottori ed altre associazioni umanitarie, mostre, street food e tanto altro.



Tra gli ospiti ci saranno “The King of Clowns” CHRIS LYNAM e GUILLAUME VERMETTE, clown canadese protagonista da 10 anni di missioni umanitarie in oltre 40 paesi del mondo.



Il progetto formativo pensato per le scuole del territorio quest’anno si arricchisce della collaborazione con l’associazione Mus-e Italia Onlus, attiva contro l’emarginazione e il disagio sociale nelle scuole pubbliche.



Verrà consegnato il Premio Clown nel Cuore a NERI MARCORÈ e a PAOLO RUFFINI, che torna nella Città del Sorriso portando il suo spettacolo Up&Down insieme ai ragazzi disabili della compagnia Mayor Von Frinzius, recentemente premiati alla 75^ Mostra del Cinema di Venezia per il film ispirato allo stesso progetto teatrale.



Come sempre, la città si trasformerà in un grande circo a cielo aperto con una eccezionale opera di arredo urbano realizzata grazie alla partecipazione entusiasta di tantissimi cittadini.



programma completo in www.clowneclown.org