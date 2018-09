Descrizione evento: Caccia al tesoro urbana a Jesi per bambini…siete pronti a prendere la città? Jesi, anno 1214. Venti anni dopo la nascita dell’Imperatore Federico II di Svevia ai magistrati, al Comune e a tutta la popolazione della città di Jesi arriva la notizia che Federico è diventato un grande ed importante personaggio. Da quel momento in città si cominciano a costruire mura possenti e altissime con enormi torrioni che devono difendere la città e tutti i castelli nei dintorni. Il leone era considerato un animale fortissimo ed invincibile, proprio come il grande Imperatore Federico II. Ed è per questo che ancora oggi troviamo tantissimi leoni sparsi per tutta la città! Li avete mai notati?? Vi siete mai accorti che la città di Jesi è popolata da un sacco di belve feroci? Un safari in città ci permetterà di scovare gli animali nascosti tra le mura medievali. Ma l’animale più feroce si nasconde insieme al suo più fedele compagno: occorrerà quindi risolvere alcuni enigmi per scoprirli e neutralizzare il loro piano di conquista della città. La nostra caccia al tesoro prenderà il via da Porta Valle con la suddivisione dei piccoli partecipanti in squadre. Poi passeremo per il Torrione di Mezzogiorno, l’Arco del Magistrato, Piazza Indipendenza, il Palazzo della Signoria, Piazza della Repubblica per arrivare fino a Piazza Federico II.

Durata: 2 ore

Quota di partecipazione: €12 a bambino

Consigliato: bambini in età scolare

Prenotazione obbligatoria: paola@babyplanneritalia.it - 347.0823010 (whatsapp) indicando il numero dei bambini e l'età