Descrizione evento: in Trasferta a da CANFAITO a ELCITO

con Ivonne Raffaeli come Guida Naturalistica



La riserva naturale del Monte San Vicino custodisce una maestosa faggeta di alberi imponenti, alcuni secolari, che invita alle passeggiate e al relax immersi nella natura.



Canfaito è maestosa, imponente e allo stesso tempo è rassicurante. Passeggiare tra i suoi faggi secolari è rigenerante. Specialmente in autunno dove si può ammirare l'effetto foliage e catturare i suoi colori più accessi.



L'escursione prosegue verso Elcito dove arriveremo dall'alto con un panorarama che va dal mare ai Sibillini...sarà possibile anche vedere il Monte Conero ????



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

IVONNE RAFFAELI

3278576083 (tramite what’s app o sms)



Costo 15 Euro a persona (GRATIS PER BAMBINI/RAGAZZI SE ACCOMPAGNATI)



Cosa portare: scarpe da trekking se possibile, acqua, pranzo al sacco, cioccolata, frutta secca, torcia, kway e MACCHINA FOTOGRAFICA

Si consigliano bastoncini



Difficoltà: Turistica (semplice)

KM percorsi: 8 Km circa



Luogo incontro:

ore 10 Elcito (Bar Cantuccio ps il cellulare non prende ad Elcito quindi fatevi trovare precisamente davanti alla porta del ristorante dove ce un piccolo parcheggio, il Ristorante credo che sia chiuso)

ore 8.30 Ancona Nord altezza Gigolè