Descrizione evento: Arte come vita

incontri al museo del Giocattolo - Ancona



“Arte come vita” è il ciclo di incontri che contribuiranno ad animare la vita culturale anconetana nel prossimo autunno, tra poesia, arte, scrittura e presentazione libri.

Si parlerà di poeti, pittrici, scrittori, editori e persino di un’attrice e si scandaglierà come l’arte, la poesia e la scrittura possano essere una necessità del vivere, anche terapeutica.

Gli incontri sono coordinati da Patrizia Papili e Giovanna Zampetti e sono organizzati dal circolo culturale Carlo Antognini di Ancona con il museo del Giocattolo, via Matas 21, Ancona, dove si terranno per lo più il venerdì alle 17,30 a ingresso gratuito.

Si inizia il 12 ottobre con Giovanna Rita Zampetti, che presenterà il libro “Frammenti di un racconto doloroso” di Patrizia Papili. Si proseguirà il 19, stesso mese, con Giovanna Rita Zampetti che introdurrà “Arteterapia”: Valentina Valentini relazionerà su “La pittura come terapia” e Patrizia Papili su “L’amore è innamorato di me”. Il 26 ottobre “Vite straordinarie” con Maria Luisa D’Amico che parlerà di Frida Khalo; Valentina Valentini scoprirà Alda Merini e Luisa Ferretti farà conoscere Emily Dickinson. Appuntamento al 9 novembre dove, per “Vita e scrittura”, Giovanna Rita Zampetti relazionerà su Giuseppe Berto e Primo Levi. Il 24 novembre il prof Fabio Ciceroni presenterà il libro “La stanza dell’infinito”, Carlo Antognini e la cultura marchigiana del novecento, di Gabriele Ciceroni, mentre il 7 dicembre Patrizia Papili presenterà il testo di poesie di Leonello Marchionni “Un piccolo seme azzurro”. Infine il 14 dicembre per “Arte e vita d’artista”, Luisa Ferretti parlerà di Oscar Wilde e Patrizia Papili dell’indimenticata e famosa attrice Anna Magnani. Ingresso libero.