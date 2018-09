Descrizione evento: Ancona, in tempi di #Metoo un incontro sulle molestie sessuali. Giovedì 4 Ottobre 2018 ore 18.00 presso Informagiovani piazza Roma: DAI, CI STAI?



Un incontro sul tema delle molestie sessuali. Se ne parlerà sul piano psicologico, sessuologico e legale dando spazio ai punti di vista maschili e femminili sull’argomento.

Per info: Informagiovani Ancona.

Ingresso libero.

Un evento organizzato per la Settimana del Benessere Sessuale FISS.



Intervengono: Avv. Raffaella Bresca, esperta in diritto di famiglia, Dr. Giuliana Proietti e Dr. Walter La Gatta psicoterapeuti sessuologi