Descrizione evento: Definita dal New York Times “un’artista del più alto calibro”, fin da giovanissima età si esibisce nelle più importanti sale da concerto in Europa, Stati Uniti, Sudamerica, Medio Oriente, Asia e Australia e per le più alte cariche istituzionali e diplomatiche.

Con le sue tournée nei paesi del Golfo è stata la prima donna italiana a tenere concerti di musica classica in Bahrain, nello Yemen e in Oman. È anche la prima donna italiana al mondo ad aver eseguito in concerto l’integrale delle 32 Sonate per pianoforte di Ludwig van Beethoven.

Il suo lavoro discografico “Astor Piazzolla Tangos” ha vinto la medaglia d’oro ai prestigiosi Global Music Awards in California. Affianca da tempo la sua attività pianistica a quella di compositrice.

Dal 2011 è Presidente di Narnia Arts Academy e Direttore Artistico di Narnia Festival, insigniti con la medaglia del Presidente della Repubblica.