Non definito

Descrizione evento: Il Villaggio multidisciplinare dedicato a chi ama il mangiare bene con la riscoperta dei piatti e dei prodotti della tradizione dove il gusto si coniuga con il mantenimento della salute anche attraverso la pratica dello sport e del movimento per un corretto stile di vita ad ogni età.

Vi aspettiamo Sabato 6 e Domenica 7 Ottobre con tante attività, tra le quali: laboratori ludico didattici per grandi e piccoli, spettacoli di cabaret, danza e fitness, talk show, screening e consulenze mediche, food per la salute, sport e attività fisica.

L'ingresso è gratuito, dalle ore 9:00 alle ore 23:00 ai Giardini Diaz di Macerata.