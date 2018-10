Nelle vicinanze di questo evento, Marche in Festa raccomanda alcuni locali/attività/aziende:

Descrizione evento: CNA Ancona, Slow Food e i commercianti del Mercato delle Erbe di Ancona, in collaborazione con CCIAA e Comune di Ancona, organizzano la seconda edizione di "In bocca al luppolo - Festival delle birre artigianali e agricole". Otto birrifici da tutte le Marche presenteranno i loro prodotti. Durante le due giornate sono previsti: laboratori di degustazione e abbinamenti (Birra&Moscioli e Birra&Formaggi), la mostra di manifesti del 900 "Sorsi di carta" e il laboratorio di giochi per grandi e bambini "Ludobus - Legnogiocando".