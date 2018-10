Descrizione evento: IL CORSO E' SUDDIVISO IN DUE MODULI



1° modulo venerdi 12 ottobre ore 21.00 / 22.45

2° modulo venerdi 19 ottobre ore 21.00 / 22.45



Si chiede cortesemente di arrivare almeno 10 minuti prima, in modo di avere il tempo per la registrazione al corso



Durante il corso della nostra vita è impensabile non abbattersi in emozioni di vario genere, dalle più positive e gioiose a quelle più cupe e terrificanti. Ognuno di noi tende a gestirle a modo suo, in modo più o meno efficace. C’è chi non teme di provarle e di sperimentarne di nuove, c’è invece chi quasi ne è terrorizzato poiché si sentirebbe incapace di gestirle adeguatamente.



Ma tutti noi siamo davvero in grado di riconoscere le nostre emozioni, di accettarle in quanto tali e a continuare a vivere il quotidiano avendo la consapevolezza della loro presenza (che a volte può risultarci anche scomoda)?



Riconoscere ed accettare consapevolmente le proprie emozioni è come accogliere i nostri bisogni, nel bene e nel male, e come tali saperli esprimere a chi ci sta attorno.



Molto spesso ci rendiamo conto di provare un “nodo allo stomaco”, ma non siamo in grado di collegarlo all’emozione che proviamo, altre volte sentiamo un “nodo alla gola” ed ancora una volta non ci capacitiamo che in realtà il nostro corpo ci sta comunicando qualcosa di importante…e cioè che quella rabbia, che quelle parole, che quel rancore, che quell’emozione, non dobbiamo più continuare a tenercela dentro, perché sta disperatamente cercando di uscire e di essere riconosciuta in quanto tale.



CONDUCE

Dot.ssa GIULA COATTI

Laurea in Psicologia Clinica e di comunità

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale





Il corso è rivolto a chiunque voglia apprendere uno strumento di consapevolezza che permette di conoscersi meglio, utile per la propria crescita e benessere

E' rivolto anche a coloro che lavorano nella relazione di aiuto, agli Operatori Olistici ed ai Counselor



VERRA' RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE



Il corso è a numero chiuso e si terrà al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti



Portare necessario per prendere appunti



CONTRIBUTO CORSO EURO 30.00



E' NECESSARIA LA PRENOTAZIONE



