Descrizione evento: Per chi è alla ricerca di una nuova idea per trascorrere il Ponte di Ognissanti (ma non solo) abbiamo pensato a questo itinerario in libertà adatto a tutti, per viaggiare in coppia, con amici o con tutta la famiglia.

Programma di viaggio:

1° giorno: Partenza dal porto di Ancona alle ore 13.30 per Igoumenitsa, sistemazione a bordo come da prenotazione effettuata e notte in navigazione.

2° giorno: Arrivo ad Igoumenitsa, sbarco e prosecuzione verso Kalambaka (distanza ca.180 Km.).

La città è divenuta ormai una famosa meta turistica trovandosi ai piedi del sito delle Meteore, suggestive formazioni di roccia arenaria uniche nel loro genere e dichiarate Patrimonio Unesco dell'Umanità.

Kalambaka è anche il punto di partenza per visitare gli splendidi Monasteri Bizantini costruiti sulle sommità delle rocce: i primi insediamenti risalgono al XIV secolo e oltre a rappresentare un perfetto luogo di raccoglimento e preghiera diventarono nel tempo un rifugio per i Cristiani per sfuggire alle persecuzioni dei Turchi.

La magia ed il fascino nel visitare questi luoghi consistono nella perfetta mescolanza di bellezza naturale, spiritualità antica greca e tradizioni dell'ortodossia orientale con i suoi capolavori di arte bizantina.

In serata sistemazione in albergo e pernottamento.

3° giorno: Colazione in albergo ed intera giornata libera da dedicare ad escursioni facoltative. Prosecuzione verso il porto di Igoumenitsa, disbrigo delle formalità di check-in e partenza per l' Italia. Sistemazione a bordo come da prenotazione effettuata e notte in navigazione.

4° giorno: Mattinata libera in navigazione. Arrivo previsto ad Ancona alle ore 14.00.



**NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE**

QUOTA BASE PER PERSONA € 140,00



LA QUOTA COMPRENDE:

- Passaggio ponte a/r

- Adeguamento carburante

- 1 notte in hotel 3 stelle in camera doppia con prima colazione

- Assicurazione medico bagaglio Allianz



SUPPLEMENTI:

- Passaggio auto a/r € 141,00

- Possibilità di sistemazione in poltrona o cabina durante il viaggio

- Possibilità di notti aggiuntive con quotazioni su richiesta



