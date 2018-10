Descrizione evento: Un weekend dedicato all'enogastronomia e alla scoperta dei tesori del borgo di Corinaldo.

Sabato 13 ottobre Ore 15.00 – Visita guidata gratuita a cura dello IAT. Prenotazione obbligatoria: 071 7978636. Ore 16.00/18.00 – Apertura dei “Luoghi della Cultura”. Ore 18.00 - Pinacoteca Civica “C. Ridolfi” Curiosità e tradizione: una ricetta tipica locale raccontata dall'Unitre di Corinaldo, con degustazione finale. Ore 21.15 – Piazza del Cassero Spettacolo "Bella e la Bestia" della Compagnia Alfieri e Musici L'Araba Fenice. Giochi di bandiere, interventi ritmico coreografici con tamburi, musica ed effetti piroteatrali per uno spettacolo intenso e coinvolgente. Domenica 14 ottobre Ore 16.00/18.00 – Apertura dei “Luoghi della Cultura” dove saranno allestite degustazioni di tipicità locali a cura dei produttori di Corinaldo. Ore 16.00/18.00 – Pinacoteca Civica “C. Ridolfi” Laboratorio creativo con mamma e papà, per bambini dai 3 agli 11 anni, a cura del Corilab. Ore 17.00 – Santuario di S. Maria Goretti Visita guidata gratuita del Santuario, già Chiesa di S. Agostino, a cura dell'Unitre di Corinaldo. Non è richiesta la prenotazione. I “Luoghi della Cultura” sono: il Teatro Comunale “Carlo Goldoni”, la Raccolta di Ceramiche d'Arte Contemporanea “G.C. Bojani”, la Pinacoteca Civica “Claudio Ridolfi”, la Sala del Costume e delle Tradizioni Popolari, il Sito archeologico di S. Maria in Portuno. I luoghi sono visitabili acquistando il biglietto unico presso lo IAT: 2,50€ per gli adulti, gratis sotto i 14 anni. Informazioni: Ufficio IAT, 071 7978636 - iat1@corinaldo.it