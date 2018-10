Descrizione evento: Nel 2013 è nata la "Festa del Pane" e anche quest’anno siamo orgogliosi di riproporla sabato 6 e domenica 7 ottobre. Si panificherà già dal venerdì mattina nel vecchio mulino secondo l’antico rito e si porterà a cuocere il pane nel vecchio forno a legna dentro il castello. Tanto entusiasmo, tanta collaborazione, tanto disponibilità da parte dei grandi e dei giovani. Da giorni prima le viuzze si riempiono di gente festosa, i preparativi fervono in ogni angolo del castello. "La Festa del Pane" ci permette di valorizzare i nostri beni comuni, di vivere un clima d’altri tempi, ma nello stesso tempo allegro e gioioso. Le tradizioni non vanno perdute; è compito dei grandi mantenerle e tramandarle ai giovani. Il presente è frutto del passato ed anticipa il futuro. È una rarità mangiare il pane degli anni 50° - 60° dal profumo e del sapore antichi con i migliori cibi nostrani in un castello che nei due giorni di festa si riappropria della sua vera identità ed immagine. Il silenzio che di solito regna viene interrotto dal vociare dei turisti stupiti dalla bellezza del castello e dal suo panorama mozzafiato la cui luce cambia e sfuma ad ogni ora del giorno. Percorrere "La strada del pane" significa scoprire una realtà diversa, d’altre dimensioni di spazio e tempo capace anche di catturare per le sue proposte nuove ed originali. Programma della festa Sabato 6 ottobre - 16:00 passeggiata storico-naturalistica dal mulino alla chiesa di Santa Maria della Piana guide: Lucio Tribellini e Sabrina Cesaretti - info 339/3044029 - 19:00 degustazione piatti tipici al vecchio mulino e al centro storico - 22:00 rievocazione della "SCARTOCCIATURA" in piazzetta Domenica 7 ottobre - 19:30 mercatino prodotti locali - 10:00 conferenza sul tema "PANE CIBO LETTERATURA" con Giuliano Pediconi al Vecchio Mulino - 13:00 degustazione piatti tipici al vecchio mulino e al centro storico - 15:00 laboratorio didattico per bambini "CREAZIONI FANTASIOSE" - 15:00 rievocazione storica "LE TAVOLE DEL PANE" - sfilata dal vecchio mulino al forno del castello - 19:00 degustazione piatti tipici al vecchio mulino e al centro storico Gruppi folkloristici allieteranno la festa.