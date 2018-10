Descrizione evento: Per chi è alla ricerca di una nuova idea per trascorrere il Ponte di Ognissanti (ma non solo) abbiamo pensato a questo itinerario in libertà adatto a tutti, per viaggiare in coppia, con amici o con tutta la famiglia.

Programma di viaggio:

1° giorno: Partenza dal porto di Ancona alle ore 13.30 per Igoumenitsa, sistemazione a bordo come da prenotazione effettuata e notte in navigazione.

2° giorno: Arrivo ad Igoumenitsa, sbarco e prosecuzione verso la città di Salonicco. Generalmente poco conosciuta in realtà la seconda città più grande della Grecia è una metropoli affascinante e sorprendente sotto numerosi aspetti. La sua storia è una fusione di cultura greca, romana e bizantina e numerose sono le sue testimonianze come la Chiesa di Agios Dimitrios del V secolo, l' Arco di Galerio, la Agorà Romana e la Cattedrale di San Gregorio caratteristico esempio di architettura bizantina. Salonicco vi saprà coinvolgere anche per la sua ricca varietà di piatti tipici e gastronomia locale, per la sua vitalità ed offerta di numerosi eventi culturali e sociali.

Inoltre non va dimenticata la sua posizione strategica e di partenza per scoprire la zona costiera della Penisola Calcidica.

In serata sistemazione in albergo e pernottamento.

3° giorno: Colazione in albergo ed intera giornata libera da dedicare ad escursioni facoltative. Da segnalare il Museo Archeologico, il Museo di Cultura Bizantina e il Mercato Modiano, tradizionale mercato cittadino.

In serata sistemazione in albergo e pernottamento.

4° giorno: Colazione in albergo, mattinata libera e prosecuzione verso il porto di Igoumenitsa, disbrigo delle formalità di check-in e partenza per l' Italia. Sistemazione a bordo come da prenotazione effettuata e notte in navigazione.

5° giorno: Mattinata libera in navigazione. Arrivo previsto ad Ancona alle ore 14.00.



**NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE**

QUOTA BASE PER PERSONA € 185,00



LA QUOTA COMPRENDE:

- Passaggio ponte a/r

- Adeguamento carburante

- 2 notti a Salonicco in hotel 3 stelle in camera doppia con prima colazione

- Assicurazione medico bagaglio Allianz



SUPPLEMENTI:

- Passaggio auto a/r € 141,00

- Possibilità di sistemazione in poltrona o cabina durante il viaggio

- Possibilità di notti aggiuntive con quotazioni su richiesta



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -