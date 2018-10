Descrizione evento: Possiamo finalmente annunciare che domenica 14 ottobre anche Monterubbiano sarà tra i 660 luoghi in Italia che aderiranno alle Giornate FAI d'Autunno.

Un'opportunità irrinunciabile per scoprire ed ammirare i beni più significativi del Paese, che per questa occasione verranno aperti al pubblico. Nell'elenco dei luoghi visitabili troviamo l'incantevole palazzo rinascimentale della famiglia Calzecchi Onesti, il palazzo Secreti, che ingloba resti di strutture militari trecentesche, l'ottocentesco Teatro Pagani, la Chiesa dei SS.Giovanni Battista ed Evangelista che custodisce misteriosi ed enigmatici affreschi del XIV e XV secolo, l'elegante Fonte del Pero, il Ghetto Ebraico risalente al XIII secolo, la Sala Consiliare con all'interno la Quadreria Comunale e la Mostra delle bambole da tutto il mondo.

Si potranno inoltre visitare alcuni beni la cui apertura sarà garantita da preziosi volontari del paese; tra questi citiamo la duecentesca Chiesa Auditorium di San Francesco, al cui interno le Corporazioni di Arti e Mestieri allestiranno una imperdibile mostra dedicata alla Sciò la Pica, un'antichissima festa picena che si tramanda ancora oggi.



Un immenso GRAZIE va ai ragazzi del FAI Giovani di Fermo,

che hanno organizzato l'evento con impegno, passione e infinita disponibilità.



Per info 0734259980 - 0734257396 - turismomonterubbiano@libero.it



Questo il sito del FAI con l'elenco ufficiale dei beni visitabili

https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-autunno/i-luoghi-aperti/?search=monterubbiano+