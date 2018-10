Descrizione evento:

Una splendida passeggiata in un luogo magico delle Marche, dove la natura regna sovrana. Accompagnati da Arianna, la nostra guida, ci immergeremo nei colori e nei sapori dell’autunno , ammirando lo spettacolo del “foliage” di faggi, aceri e tanti alberi che crescono nella riserva del Monte San Vicino e Canfaito, a circa 1000 metri di quota. Passeggiando sull’altopiano alla scoperta delle migliori angolazioni, incontreremo faggi secolari, protagonisti di battaglie e storie di uomini coraggiosi. Coraggiosi come i volontari di “Please Sound - Diritti per tutti” che nel 2012 hanno dato vita a un’associazione impegnata a offrire speranza e aiuto alle persone più in difficoltà dell’India che vivono condizioni di estrema povertà e marginalizzazione.L’evento è dedicato a questi splendidi ragazzi, guidati dalla mitica Giuseppina, alla loro forza di affrontare e combattere la miseria a viso aperto, e di non mollare mai.Dopo la passeggiata, nell'area attrezzata con barbeque in muratura, faremo una grande grigliata con carne ovina, suina e di pollo rigorosamente marchigiana, in abbinamento ad un'etichetta di rosso territoriale. Brunella, la chef dell’evento, ci delizierà con una portata a sorpresa che coniugherà le Marche con l’India, per avvicinarci sempre di più alle tradizioni e ai costumi di questo mondo tutto da scoprire. Nessuno stress, quindi, per il pranzo, pensiamo a tutto noi!Dopo pranzo ci sposteremo ad Elcito, magnifico borgo costruito su di uno sperone roccioso, di cui scopriremo la sua leggendaria storia. È proprio in questo piccolo paesino di 7 abitanti, ribattezzato “il piccolo Tibet delle Marche”, che domina un paesaggio meraviglioso e a tratti mistico, che si concluderà il tour.Il tour comprende:- escursione naturalistica della mattina con la guida AIGAE Arianna- grigliata marchigiana con portata a sorpresa indiana a cura di Brunella Salvucci chef- passeggiata nel suggestivo borgo di ElcitoPrezzo: €30 a persona. I bambini fino a 12 anni pagano €15. Pagamento in loco.Sono esclusi i trasferimenti privati da un luogo all’altro.Ritrovo: ore 9,45 presso il Monumento dell’Amicizia – località ForcellaPer partecipare è necessario prenotarsi, contattando Giacomo ( 340 8796974 – anche whatsapp) o inviando una mail a info@expirit.it È possibile controllare i termini e le condizioni del tour cliccando su www.expirit.academy