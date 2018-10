Descrizione evento: Le Lame Rosse ad Halloween semplicemente non potevamo perdercele! Un'escursione per chi non teme l'oscurita, cammineremo con le torce frontali fino alle Lame Rosse per scoprire chi si aggira ad Halloween sopra le maestose pareti e sui pinnacoli della Lame Rosse, e per ammirare (le più probabili) costellazioni del momento. Al termine ci sposteremo per la cena al B-Side Camp (www.bsidecamp.it) di San Lorenzo al Lago. Sarà una cena a base di: degustazione di formaggi e salumi locali accompagnati da confetture e miele di propria produzione, vellutata di zucca con formaggio e crostini di pane, polenta al forno con spezzatino, dolcetto e amaro Sibilla! Prezzo adulti: 35 € Prezzo bambini: 20 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 250 m Tempo di percorrenza effettivo: 2:30 Lunghezza: 7 km Requisiti richiesti Essere un po' allenati alla camminata Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale Ore 16:30 - Bar - Ristorante "Il Gatto e la Volpe", 62035 San Lorenzo Al Lago MC, Italia, San Lorenzo Al Lago Vedi tutti i dettagli nel nostro sito