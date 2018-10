Descrizione evento: 20-21 OTTOBRE 2018

-MONTE RINALDO-



///20 ottobre 2018///

ore 17.30 - apertura manifestazione con la partecipazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Bra e Condotta Slow Food Fermano

ore 17.30 - Apertura Stand Gastronomici

ore 18.00 - Mostra Fotografica "Sessant'anni dai primi scavi Monte Rinaldo - La Cuma"

ore 18.30 - "Cibi, ricette e gusto nella cucina antica" show cooking con lo chef Enrico Mazzaroni e racconto sul tema della cucina in età romana

ore 21.00 - Musica dal vivo con "Folkappanka bifolk band"



///21 ottobre 2018///

ore 10.00 - Mostra mercato prodotti tipici e artigianato

dalle ore 11.30 alle ore 12.30 - Laboratori per bambini "Anche un fiore gigante nasce da un piccolo seme"

ore 10.30 - Raduno moto d'epoca in piazza

ore 12.00 - Apertura Stand Gastronomici

dalle ore 14.30 alle ore 15.30 - Laboratori per bambini "...E ancora arriverà l'autunno"

ore 15.00 - Spettacolo e musica con "La racchia di Sarnano"



Visite guidate sia Sabato che Domenica all'Area Archeologica La Cuma - info visite 334.8971154 / 334.2448315 / info@cumaarcheologia.it



Stand Gastronomici (domenica anche a pranzo)



Un ringraziamento a Comune di Monte Rinaldo, Università Scienze Gastronomiche di Bra, Condotta Slow Food Fermano, Tu.ris.marche, Somaria, Associazione il Sorriso di Stefania, Unpli Marche, Unpli Ascoli-Fermo, Marcafermana, Centro Pedagogico Aiutami a Volare.