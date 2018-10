Descrizione evento: Si terrà al Teatro Lauro Rossi di Macerata, sabato 20 ottobre, alle ore 21, la Conferenza del Prof. Franco Berrino, celebre epidemiologo dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, ricercatore sulle metodologie per la longevità di vita.

La Conferenza, organizzata da Sibilla Leanza in collaborazione con Anffas Macerata Onlus, è patrocinata dal Comune di Macerata e sarà incentrata sulla metodologia studiata da professore per ritrovare benessere e longevità con un programma di 21 giorni basato su alimentazione, movimento e meditazione.

Esiste un comportamento capace di renderci più giovani, più sani, più longevi, più gioiosi. Lo ha studiato Franco Berrino, noto medico ed esperto di alimentazione, assieme a Daniel Lumera, riferimento internazionale nella pratica della meditazione, e a David Mariani, allenatore specializzato nella riattivazione dei sedentari.

È un percorso pratico e quotidiano fatto di ricette, esercizi fisici e spirituali. Ma anche di conoscenza, illuminazione, consapevolezza. Se ne esce rinnovati nel corpo e nello spirito. Tre settimane, secondo studi scientifici e antiche sapienze, sono il tempo necessario per prendere un’abitudine, cambiare stile di vita e garantirci una longevità in salute. “Arrivare in età avanzata in piena salute non è, per lo più, una fortuna dettata dal caso, ma una possibilità alla portata di tutti, che si costruisce sulle scelte quotidiane e sull’esperienza di vita dettata dalla consapevolezza.

Mantenerci in salute è una scelta di giustizia: non abbiamo il diritto di far pesare le nostre malattie sugli altri, di togliere anni di vita e di felicità ai nostri figli costringendoli a occuparsi della nostra invalidità o demenza senile. Con questa conferenza troveremo le indicazioni per consentire al nostro organismo di sviluppare la massima capacità di autocura, e impareremo a ristabilire, quando necessario, il perduto equilibrio. Favoriremo il recupero della vitalità, intraprenderemo un viaggio di riequilibrio e armonia fisiologico e mentale che può apportare cambiamenti grandiosi nella vita di ogni giorno.”

Il Professor Franco Berrino è un medico ed epidemiologo italiano e dal 1975 lavora all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, dove ha collaborato con il Dipartimento di medicina preventiva e predittiva. Ma non solo, il Prof Berrino è anche autore di centinaia di pubblicazioni scientifiche, ed è stato uno dei pochi ricercatori italiani chiamati a collaborare al Food, nutrition, physical activity and the prevention of cancer, pubblicato nel 2007 dal World Cancer Research Fund.

Ha coinvolto decine di migliaia di persone in studi sulle cause delle malattie croniche (progetti ORDET e EPIC). i risultati gli hanno consentito di promuovere sperimentazioni per modificare lo stile di vita allo scopo di prevenire l’incidenza e la progressione dei tumori (progetti DIANA).

Sponsor dell’evento sono L’Oro della Terra Macerata e Terme di S.Lucia Tolentino.

L’ingresso alla conferenza è a pagamento, i cui proventi saranno destinati all’acquisto di materiali e attrezzature per il Centro diurno Anffas.

BIGLIETTO € 20,00 + prev. in vendita presso la Biglietteria dei Teatri di Macerata, Piazza Mazzini. Tel.: 0733 230735