Descrizione evento: Torna l'appuntamento con la sagra del marrone locale a Polverina!



Giunta alla 19a edizione propone un ricco programma!



Si potranno degustare caldarroste ma non solo! Dolci con le castagne, panini, e dalle 18 polenta e stringozzi!



Per tutto il pomeriggio giochi popolari, gonfiabili per bambini e la musica di Roberto Carpineti!!! Per scatenarsi sulla pista da ballo appositamente allestita!



Vi aspettiamo numerosi!!!