Descrizione evento: Due punti di ritrovo ed un'unica direzione. Un'escursione unica per la maestosità dei panorami che si aprono in maniera mai scontata. Escursione caratteristica per la varietà del percorso, che attraversa terreni rocciosi, colorate faggete, prati immensi e ben 4 rifugi.



Al termine dell'escursione, in occasione della festa del cavallo, vi attenderà al Birrificio Del Catria per una più che meritata merenda!



DETTAGLI ESCURSIONE:

> Ritrovo ore 08.45 presso Sentinum Bistrò - Parco Archeologico di Sentinum - Sassoferrato AN -

OPPURE

> Ore 09.30 presso Chiaserna PU (Forno k2, Strada per il monte Catria)

*Pranzo al sacco

*Dislivello: 550 m

*Durata percorso: 6 ore soste escluse

*Difficoltà: E ( medio / difficile )

(escursione sconsigliata ai bambini).



? COSTO ESCURSIONE:

Adulti:

12 euro (comprende escursione naturalistica con guida AIGAE + assicurazione).



? COSTO MERENDA:

10 euro (comprende polenta fritta, orzo, crostini, carpaccio di arista, polpette di cavallo fritto, focaccia + 1 birra).



*comunicare nel momento della prenotazione se si intende partecipare anche alla merenda.



? PRENOTAZIONI (*OBBLIGATORIA tramite tel o email entro e non oltre il giorno precedente all'evento):

? hiking@happennines.it

? +39 0732956257 (ore 10-13.00 e 15.30-18.30)

? +39 3337300890



L'escursione organizzata da Hiking Apennines sarà condotta da Fabio Pieri, Guida Naturalistica ed Escursionistica autorizzata dalla Regione Marche e associato Aigae, Associazione Italiana Guide Ambientali ed Escursionistiche.



????????????????????????????????????????



Si raccomandano: scarponcini da escursionismo (obbligatori), giacchetto anti-vento, k-way/ mantella, cappello, acqua, PRANZO al sacco, medicinali personali, occhiali da sole, crema solare, documenti ed effetti personali.