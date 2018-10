Descrizione evento: Prevenzione 360 e Micoterapia, la via verso un futuro di benessere senza compromessi.

L'aggressione quotidiana dei radicali liberi, e tutti gli altri fenomeni ossidativi derivati da ambiente e alimentazione, possono essere efficacemente contrastati con l'aiuto di potenti prodotti naturali.

Per la nostra salute esiste una risposta, tutta naturale e senza controindicazioni, e per conoscerla basta partecipare al prossimo incontro/evento "PREVENZIONE 360 E MICOTERAPIA", Sabato 20 Ottobre 2018, ore 15,30, presso Circolo Culturale 900 "Pino Monadli", via del Cinema 41, zona Celletta, a Pesaro.

Ingresso Gratuito e aperto a tutti.

Le occasioni per capire e per risolvere ci sono, si devono solo cogliere.

Non rimandare come hai sempre fatto!