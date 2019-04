Descrizione evento: MARCHE TEATRO / TEATRO DEL CANGURO



con Nicoletta Briganti e Natascia Zanni

regia di Lino Terra



La strada per diventare grandi può essere lunga e faticosa, bisogna avere pazienza, procedere a piccoli passi, senza fretta e senza paura. Ogni giorno è una nuova tappa, una nuova avventura: non è necessario correre, ma è importante andare sempre avanti e qualche volta, quando ne vale davvero la pena, ci si può riposare all’ombra di un albero o sulla sponda di un fiume.





