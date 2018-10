Descrizione evento: Incontri ravvicinati del lunedì “Time does not exist” - Lunedì 22 ottobre, ore 21.15 - Centro Heta Ancona, Piazza Diaz n.2



Incontri ravvicinati del Lunedì

“Time does not exist”



Lunedì 22 ottobre 2018, presso la sede del Centro Heta in Ancona, Piazza Diaz, n. 2, saremo in compagnia di Cristiana Santini, psicoterapeuta e psicoanalista, che presenterà alcune riflessioni sul concetto di tempo in psicoanalisi, a partire dalle suggestioni offerte dalle più recenti scoperte della fisica. La discussione trarrà spunto dalla proiezione di “Time does not exist”, conferenza tenuta dal celebre fisico Carlo Rovelli al TEDxLakeComo nel 2012.



“L’essere umano sa del suo essere se ha la possibilità di farne racconto, di dirne qualcosa.

Ogni racconto si fonda sull’idea di un passato, un presente ed un futuro. Cosa può insegnarci la fisica teorica che dimostra l’assenza di una successione lineare degli eventi?”





Presentiamo Cristiana Santini



Laureata a Padova in Psicologia Clinica.

Specializzata in Psicoterapia Psicoanaliticapresso l'Istituto Freudiano di Roma.

Membro della SLP(Scuola Lacaniana di Psicoanalisi) e della AMP (Associazione Mondiale di Psicoanalisi) e della EFP (Federazione Europea di Psicoanalisi)

Lavora come libero professionista a Fano e Bologna



Dal 2015 Responsabile Clinica e supervisore del Consultorio La Famiglia di Fano

E’ Docente presso il Master ECM di Perugia, “Le buone pratiche di cura nei disturbi del comportamento alimentare”. Responsabile e docente di numerosi Corsi di Formazione presso scuole, consultori, Istituzioni a fini formativi, sui Sintomi Moderni, la Relazione e i DCA.



E’ chiamata a tenere conferenze in tutta Italia su temi legati alla Psicoanalisi, in particolare sui disturbi alimentari, il lutto, la femminilità.



Si dedica alla scrittura per passione e ricerca: nel 2013 è uscito il suo primo romanzo, pubblicato da Antigone Edizioni di Torino, dal titolo "Il dubbio di Teodora".







Presentiamo Carlo Rovelli



Fisico teorico e divulgatore, ha lavorato in Italia e negli Stati Uniti e attualmente lavora in Francia.



La sua principale attività scientifica è nell'ambito della teoria della gravità quantistica a loop (loop quantum gravity), di cui è uno dei fondatori.



Si è occupato anche di storia e filosofia della scienza, della nascita del pensiero scientifico e in particolare della posizione di Anassimandro nello sviluppo della riflessione scientifica dell'umanità.



Rovelli ha scritto diversi libri di divulgazione scientifica, tra cui Sette brevi lezioni di fisica, best seller internazionale tradotto in 41 lingue che ha venduto oltre un milione di copie.