Descrizione evento: Torna la Castagnata in piazza a Smerillo!!!

Fin dal mattino saranno disponibili con stands con caldarroste, dolci alla castagna disposti tra le vie del borgo e a pranzo la scelta è tra zuppe, panini o il "Pranzo della Castagna".

Non mancheranno l'animazione in piazza, il buon cibo e tanto divertimento.