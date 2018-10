Descrizione evento: Il Monte si tinge di sangue nella notte più spaventosa dell'anno! Il 31 Ottobre vi aspettiamo dalle 17:00 alle 23:00 per il nostro APERITIVO MOSTRUOSO! A soli 8€ potrete godere di una bevuta e un buffet da cui consumare (fino a scoppiare) pietanze tanto buone quanto spaventose! E per i BAMBINI non mancheranno CARAMELLE E DOLCIUMI A VOLONTA'! Ma la vera festa inizia alle 24:00 con IL BALLO IN MASCHERA! E visto che nella notte delle Streghe ogni Mostro diventa reale.. a TUTTI coloro che si vestiranno o si truccheranno da VERI MOSTRI TUTTI I COCKTAIL COSTANO SOLO 3,50€! Quindi che aspettate a correre a comprare un vestito degno di Halloween? Perchè lo Staff è già pronto per farvi venire i brividi!