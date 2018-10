Nelle vicinanze di questo evento, Marche in Festa raccomanda alcuni locali/attività/aziende:

Descrizione evento: Rassegna Teatrale Invernale Stagione 2018/2019 TEATRO COMUNALE CORTESI – SIROLO (AN) Venerdì 26 ottobre 2018 ore 21.15 BENEDETTO AUTUNNO 4 Cantautori a Sirolo

Luca Dolci, Alessandro Pellegrini, Igor Pitturi, Michele Serrani Primo momento musicale della stagione con 4 giovani cantautori (tre marchigiani ed uno romagnolo), Luca Dolci, Alessandro Pellegrini, Igor Pitturi e Michele Serrani che, nella stagione preferita per comporre, ci faranno ascoltare tutte le loro canzoni in un concerto unico di parole e musica. Serata abbinata alla formula APERITEATRO.