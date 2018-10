Nelle vicinanze di questo evento, Marche in Festa raccomanda alcuni locali/attività/aziende:

Descrizione evento: Rassegna Teatrale Invernale Stagione 2018/2019 TEATRO COMUNALE CORTESI – SIROLO (AN) Sabato 1 dicembre 2018 ore 21.15 TRIBUTO A NEK Alessandro Lunardi Band Una serata indimenticabile in cui vivere momenti emozionanti con le più belle canzoni del grande artista italiano. Serata abbinata alla formula APERITEATRO. Ingresso: posto unico 10 euro, con aperitivo 15 euro. Si consiglia la prenotazione, obbligatoria per l’aperitivo. Info e prenotazioni: 338 5811069