Descrizione evento: Dopo il Sold out della scorsa edizione Piero Massimo Macchini e Michele Gallucci tornano sul palco del Politeama con un nuovo spettacolo comico, FATTODICOPPIA tutto è bene ciò che finisce male.



Non è uno spettacolo ma una vera e propria lite. Si litiga e ci si arrabbia per tutto e su tutto, entrambi sono indisposti, insopportabili e terribili.



Lo spettacolo è la rappresentazione di due gatti in un garage alle prese con un solo gomitolo di lana. Chi vincerà? Chi riuscirà a conquistare il gioco tanto agognato per poi essere dimenticato! Un’escalation di violenza e contraddizioni al limite del sopportabile. Astio fatto di rimorsi, ricordi e scuse finte. Il passaggio da Nemici per la Pelle a Fatto di Coppia è una scusa per continuare a divertirsi litigando.



L'evento è organizzato in collaborazione con Gobbi Tappezzerie.



Apericena in Caffetteria a €5 con prenotazione fino al giorno precedente allo spettacolo.



La rassegna continua il 17 novembre con Andrea Perroni in Dal Vivo.