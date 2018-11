Descrizione evento: Raduno camper " SARNANO in BOTTE"

10-11 novembre 2018

Brindiamo con il vino Novello e vino Nuovo

FESTA in collaborazione con "UNIONE CLUB AMICI"



Le associazioni di camperisti marchigiane aderenti alla Federazione Nazionale Unione Club Amici, al fine di offrire solidarietà ai residenti, con equipaggi provenienti da tutta Italia, hanno organizzato un RADUNO CAMPER a SARNANO (MC) per il 9-10-11 novembre p.v., in occasione della festa del vino novello. Sarnano, già aderente al progetto “Comune Amico del Turismo Itinerante”, sarà quindi al centro dell’iniziativa volta a riportare i turisti nei territori colpiti dal sisma. Venerdì 9 e Sabato 10 arrivo e sistemazione camper .

Sabato 10 ore 11:00 inaugurazione Sarnano in Botte

ore 11:30 presso la Sala Congressi (Via Benedetto Costa)

Convegno sul tema " Il Turismo itinerante risorsa post-terremoto"

Interventi di:

Assessore al Turismo Regione Marche Moreno Pieroni

Sindaco del Comune di Sarnano Franco Ceregioli

Assessore al Turismo del Comune di Sarnano Stefano Censori

Presidente ProLoco Sarnano Claudio Campogiani

Presidente Nazionale Unione Club Amici Ivan Perriera

ore 15:00 inizio visite guidate (con navetta) presso il Salumificio Monterotti (con degustazione); Azienda Faunistica Colle Rosso; Centro Benessere Terme di San Giacomo.

ore 20:00 Apertura stand. Menù: Polentone bianco/rosso; arrosticini; contorno; caldarroste; ciambelle di mosto, vino; acqua; caffè € 20,00 ragazzi sotto i 12 anni € 12,00

Spettacolo CLUB IMPRO (Improvvisazioni Teatrali). A seguire festa dei giovani della ProLoco

Domenica 11

ore 10:00 visita guidata al centro storico di Sarnano (guida Sig.ra Mariella)

ore 12:30 apertura stand. Menù: Vincisgrassi; grigliata mista con quaglie; contorni; caldarroste dolci; vino; acqua, caffè, € 20,00 ragazzi sotto i 12 anni € 12,00 - con l'allegria dell’ organetto e stornelli marchigiani

Nei due giorni allestimento permanente nel centro storico di importanti cantine per degustare ed acquistare vino novello e vino nuovo, oltre al mercatino di prodotti tipici delle nostre terre.



INFO & PRENOTAZIONI (QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 10,00 AD EQUIPAGGIO)



-Per il Camping Club Civitanova Marche Gabriele Gattafoni 339 7727357 (anche via whatsapp) campingclubcivitas@alice.it



-Per il Camper Club Conero Graziano Magagnini 338 8607135 info@camperclubconero.it



-Per il Camper Club Vallesina PleinAir Stefano Ferretti 338 2760515 camperclubvallesina@gmail.com



-Per il Camping Club Pesaro Sauro Sorbini 348 3020780 (anche via whatsapp) info@campingclubpesaro.it