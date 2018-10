Descrizione evento: In vista di Halloween la Rocca si anima di misteriose presenze che ci permetteranno di fare un grande salto nel passato!



Cunicoli, trabocchetti e segrete della Rocca nascondono tanti enigmi e leggende....quale squadrà riuscirà a risolverli nel più breve tempo possibile?



La squadra vincitrice si aggiudicherà il diritto di vestire i panni dei cavalieri medievali pronti a garantire la sicurezza del castello e del Borgo di Offagna!



L'attività si svolgerà all'interno della Rocca!



Quota di partecipazione bambini: €12

(attività con la guida turistica + biglietto di ingresso)



Quota di partecipazione adulti: €3

(biglietto di ingresso per visita alla Rocca)



L'attività verrà confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.



Per motivi organizzativi è obbligatoria la prenotazione, entro e non oltre le ore 12 di sabato 27 ottobre.



Attività consigliata ai bambini in età scolare.