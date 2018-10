Descrizione evento: I disturbi del comportamento alimentare sono patologie caratterizzate da un’alterazione del rapporto con il cibo e delle abitudini alimentari, da un’eccessiva preoccupazione per il peso e da un negativo rapporto con il proprio corpo.



I principali Disturbi del Comportamento Alimentare sono la Bulimia Nervosa, l’Anoressia Nervosa, Iperfagia notturna, Disturbo da Alimentazione Incontrollata



Cos'è il benessere alimentare?

Da cosa sono causati i disturbi alimentari?

Quali sono le soluzioni?



La psicoterapia, la medicina naturale, i trattamenti olistici, consentono di dare spazio al dialogo sul disagio personale che lo ha provocato, di correggere i comportamenti e i pensieri disfunzionali, e di ritrovare il proprio equilibrio e armonia, per poter tornare a godere in modo sano del cibo, del proprio corpo e della vita.



DOCENTI:

Dot.ssa GIULA COATTI

Laurea in Psicologia Clinica e di comunità

Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale

Psicologia della Nutrizione



EMANUELA CALCIATI

Ricercatrice Spirituale, Operatore Olistico, Maestra di Reiki Sistema Usui, Esperta Fiori di Bach, Fondatrice del progetto La Casa Olistica Natural Holist Medicine



L'attività è rivolta a chiunque voglia apprendere uno strumento di consapevolezza che permette di conoscersi meglio, utile per il proprio benessere personale. È rivolto anche a coloro che lavorano nella relazione di aiuto, agli Operatori Olistici ed ai Counselor.



Cosa portare:

Necessario per prendere appunti



Requisiti:

Apertura mentale, interesse e disponibilità all'apprendimento.



Quota partecipativa attività Euro 20.00



La serata è numero chiuso e si terrà al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti



E' NECESSARIA LA PRENOTAZIONE



