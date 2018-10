Descrizione evento: ? CORSO BEGINNERS - LOWER INTERMEDIATE



Il corso sarà impostato come una "full-immersion" nella lingua inglese ed affronterà gli elementi base della lingua con un approccio pratico e discorsivo.

L'obiettivo è quello di acquisire da un lato gli strumenti e la sicurezza per affrontare e gestire situazioni pratiche della vita quotidiana, dall'altro apprendere gli aspetti grammaticali, linguistici e fonetici.

Saranno accolte richieste di temi da trattare da parte dei partecipanti come ad esempio affrontare un colloquio in inglese o redarre un cv.

Durante le lezioni ci si esprimerà solamente in lingua inglese!



A questo primo corso ne seguirà un altro con l'obiettivo di accompagnare coloro che intendono continuare la formazione attraverso i livelli successivi.



INIZIO: 5 novembre ore 20:30. Le lezioni si svolgeranno ogni lunedì e mercoledì per un totale di 14 lezioni. Ogni lezione avrà una durata di 2 ore.

SEDE: Il corso avrà luogo all'interno del co-working al piano terra del Palazzo degli Scalzi, in P.zza Gramsci - Sassoferrato.

[Di comune accordo con i partecipanti del corso si potranno effettuare modifiche al calendario di settimana in settimana].

Ai partecipanti sarà fornito materiale didattico.

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni.



COSTO: 50 euro (iva esclusa)

Info: tel 3289075426 - 0732956257

mail: m.caverni@happennines.it



? CORSO BUSINESS



Il corso ha l'obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti linguistici per affrontare correttamente alcune fasi ricorrenti nel mondo del lavoro in lingua inglese.



Temi trattati:

Company vocabulary

Business etiquette

Writing e-mails

Branding and Web marketing

International Trade

Company Social Responsibility



INIZIO: giovedì 15 novembre alle ore 20:30. Il corso sarà composto da 6 lezioni. Durante la prima lezione si deciderà il calendario delle altre insieme ai partecipanti in maniera da poter andare incontro ad eventuali impegni lavorativi.

SEDE: co-working palazzo degli Scalzi, P.zza Gramsci -Sassoferrato

Ai partecipanti sarà fornito materiale didattico.

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni.



COSTO: 50 euro (iva esclusa)

Info: tel 3289075426 - 0732956257

mail: m.caverni@happennines.it