Descrizione evento: Va in scena la 14a edizione di "Saperi e Sapori della Mela Rosa" a Monte San Martino (MC).

Un evento imperdibile che vedrà per due giorni il paese protagonista dei sapori antichi del nostro territorio con prodotti tipici locali e, in particolare, la Mela Rosa dei Monti Azzurri.



Appuntamento da non perdere quello di Domenica 4 Novembre con lo show cooking dello Chef Simone Scipioni, vincitore della settima edizione di Masterchef Italia, accompagnato da Deborah Iannacci, meglio conosciuta come TRIPPAdvisor.

Faranno da cornice vari intrattenimenti musicali: dalla musica classica, con Valentino Alessandri (Sabato 3 Novembre) e vari violinisti e orchestra nel "L'estro di Venezia" (Domenica 4 Novembre), al folklore con Li Matti de Montecò.



Saperi e Sapori della Mela Rosa, l'evento autunnale a cui è un peccato non partecipare!