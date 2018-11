Descrizione evento: Halloween a Gradara



Dal 31 ottobre al 4 novembre torna Halloween a Gradara con fantastiche storie ed itinerari esclusivi

Potrai passeggiare per il borgo invaso per l'occasione, da un'orda di zucche, acquistare i tuoi "terrificanti" souvenir nei negozietti del borgo o nel mercatino spaventoso e partecipare ad uno dei percorsi dedicati ad Halloween.

Gli itinerari esclusivi

3 sono gli itinerari esclusivi a numero chiuso dedicati alle famiglie con bambini per il periodo di Halloween.

Tutti gli itinerari si svolgono al coperto e si fanno anche in caso di maltempo.



DIA DE LOS MUERTOS - 31/10 - 1/11 - 3/11 - 4/11

per tutti i bambini dai 5 ai 105 anni

Si inizia con il Dia de Los Muertos: una celebrazione che arriva a noi dall'America Latina.

In questi giorni si pensa che le anime dei defunti tornino dai loro cari e per questo vengono ricordati in colorate celebrazioni con musica, bevande e cibi tradizionali.

In questo percorso incontrerai strani e bizzarri personaggi che ti accompagneranno nel loro mondo ironicamente spaventoso. Adatto a tutti i bambini dai 5 ai 105 anni. Il 31 ottobre, 1,3,4 novembre



MINO IL FANTASMINO - 1 e 4/11

per bambini da 4 ai 9 anni

La fantastica storia di Mino il Fantasmino è il momento dedicato ai più piccoli (dai 4 ai 9 anni) che la mattina del 1 e 4 novembre potranno rivivere il racconto di questo fantasmino birbone.



PAOLO E FRANCESCA E BRIVIDI DAL PASSATO - 31/10 - 1,2,3,4/11

per tutti - visita nella Rocca

Dall'oscuro passato della Rocca riemergono le storie di "Paolo e Francesca e brividi dal passato". Teatro di tragedie e tradimenti, amori perduti e battaglie, il percorso ti porterà, stanza dopo stanza, a ripercorrere le oscure vicende che riecheggiano dal passato. Percorso adatto a tutte le età il 31 ottobre, 1,2,3,4 novembre.

Sono a numero chiuso e su prenotazione.

Per info e prenotazioni: Proloco Gradara

tel.0541 964115 | cell.340 1436396 | info@gradara.org.

