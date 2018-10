Descrizione evento:

BIANCA COME I FINOCCHI IN INSALATA

Una produzione Compagnia del Calzino

Scritto e diretto da Silvia Marchetti

Con Andrea Ramosi

Distribuzione Theatron 2.0

Spettacolo divertente, semplice, a tratti grottesco, ma profondamente tragico in quello che, con il sorriso sulle labbra, viene detto, vissuto, attraversato. Un testo che a tratti denuncia l'abuso perpetrato dalla società e, in maniera ancora più pressante e sadica, da noi stessi sulla nostra stessa natura, rappresentato da rinunce, compromessi, inappagamenti che siamo bravissimi a infliggerci. L'amato che non ci corrisponde, la coinquilina che non ci vede, gli allievi cui non riusciamo a trasmettere ciò che vorremmo non sono che manifestazioni delle mutilazioni cui ci sottoponiamo quotidianamente. Bianca è la contraddizione dell'essere umano: strampalata e banale, confusa e dispotica, sottomessa e intransigente, materna e spietata, donna e... arrendevole nella vita, trova la sua apparente rivincita (destinata anch'essa al fallimento) nell'insegnamento, dove riesce a diventare finalmente sopraffattrice. Saltuariamente docile e insignificante, ma capace di covare odio e risentimento che la corrodono dall'interno, è sempre sull'orlo dello sdoppiamento di personalità.

Spettacolo semifinalista Inbox 2018.

Spettacolo selezionato dal Torino Fringe Festival.

Spettacolo scelto per la stagione 2018/19 al Teatro Stabile di Torino.

10 NOVEMBRE 2018 ORE 21.00

11 NOVEMBRE 2018 ORE 18.00