Descrizione evento: Il nostro corpo è una cassa di risonanza e la vibrazione del canto è un mezzo che ha profondi effetti sul fisico. Questo basta a modificare lo stato del corpo e quindi della mente, ma c’è molto di più: i MANTRA contengono suoni primari, suoni-radice che toccano direttamente la COSCIENZA attraverso VIBRAZIONI le cui sonorità precedono il linguaggio umano. È il motivo per cui quando si cantano, la mente si ritrova spostata in un’altra dimensione. Il canto e l’ascolto profondo di sonorità spirituali liberano le energie sottili dell’anima, dissolvendo le paure e i pensieri negativi.

Il workshop è guidato dall'insegnate di yoga e meditazione Elisa Giovannini:



Inizia a praticare Hatha Yoga all’età di 21 anni riscontrandone enormi benefici sul piano fisico ed emozionale. Durante i due anni di formazione presso Triyoga di Londra pratica e sperimenta anche altri stili (Iyengar, Ashtanga). A Londra inizia ad interessarsi al lato più meditativo dello yoga e comincia a praticare la Mindfulness di John Kabat Zinn. Inizia a praticare Kirtan a Mysore in India con James Boag, professore di folosofia e di sanscrito nel 2015. Continua ad approfondirlo durante il soggiorno a Casacuadrau (luogo di ritiri yoga sui Pirenei) e col maestro Naranjanananda della Bihar School of Yoga (Munger, India), presso cui si reca ogni anno.