Descrizione evento: Inizia la stagione degli startrekking invernali con un appuntamento speciale: Mercurio. La notte del 6 novembre il pianeta Mercurio sarò alla massima elongazione (distanza angolare dal Sole) pari a circa 23°. Sarà proprio il 10 che tramonterà più tardi, 58 minuti dopo il Sole. Un'occasione unica per osservare questo pianeta così schivo.

Immersi nel Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi, le ultime luci del giorno e i suoni degli animali notturni, come allocco e capriolo, ci accompagneranno durante l'ascesa verso il Monte Revellone. Una volta in vetta godremo dell'emozionante tramonto sugli Appennini e della vista di Mercurio verso Ovest. Lungo la via del ritorno numerose soste per osservare il cielo e la Via Lattea. L’osservazione non sarà disturbata dalla luce lunare (il Novilunio è il 7 novembre).

INFO

Percorso: Castelletta – Revellone – Valico di Castelletta.

Trasporto: mezzi propri

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le ore 18.00 di venerdì 9 novembre. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti.



INFO E PRENOTAZIONI

Niki Morganti - Guida Ambientale Escursionistica

e-mail: niki@passamontagna.org

telefono (e whatsapp): 328 676 2576



Alessandra Frontini - Nane Brune

e-mail: alessandra.frontini@nanebrune.it

telefono (e whatsapp): 393 038 8838

Un'iniziativa delle Nane Brune, blogger di divulgazione astronomica, con le guide ambientali ed escursionistiche (AIGAE) di Passamontagna - escursioni & trekking



#startrekking alla ricerca delle montagne con i cieli più stellati delle Marche Prezzo adulti: 20 € (servizio guida ambientale e astronomica) Prezzo bambini: 15 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 250 m Tempo di percorrenza effettivo: 1:30 ore Lunghezza: 5 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale Bar Il Pino ore 16:30, Frazione Castelletta, 104A, 60044 Castelletta AN, Italia, Castelletta Vedi tutti i dettagli nel nostro sito