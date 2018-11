Descrizione evento: AFPAC PROJECT propone un Percorso Formativo per diventare Counselor, che si basa sull’approccio rogersiano come punto di partenza, integrando diversi approcci teorici, in modo da fornire un quadro più completo possibile di come sia possibile interagire con un cliente, cogliendone l’essenza e la sua centralità.

Il Comitato Scientifico è composto da membri nominati dal Consiglio Direttivo tra le personalità particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nel campo della Psicologia, della Pedagogia, della Medicina, della Cultura e della Scienza in genere.

Durante il Percorso di Formazione in Counseling, è proposta un’ampia varietà di materie ed insegnamenti, pertanto è data facoltà ai partecipanti di assistere anche solo ad alcuni singoli moduli, fermo restando che per il conseguimento del Diploma di Counselor Umanistico-Esistenziale sarà necessario frequentare tutto il triennio.Chi completa il percorso formativo di 150 ore e raggiunto il I livello definito “Technician Counseling” ha la possibilità di accedere successivamente al biennio, conseguendo così il “Diploma di Counseling”. Proseguendo il secondo anno si conseguirà il Counseling di II livello “Practitioner Counseling” , mentre alla fine dell’intero iter di tre anni si può acquisire il “Diploma in Counseling” che permette di svolgere anche la professione di Counselor. A conclusione di ogni anno viene rilasciato un titolo di certificazione delle competenze acquisite durante il percorso di I – II – III livello di COUNSELING .

Al corsista che prosegue nel percorso formativo triennale viene rilasciato il diploma di Counsellor valido per l’iscrizione al registro del Coordinamento Nazionale Counselor Professionisti (SICo).

Il COUNSELOR è una figura professionale specialista della relazione di aiuto a livello nazionale, normata dalla legge 4/2013.