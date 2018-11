Descrizione evento: Vi invitiamo in una sorprendente cantina storica per bere un gran buon vino rosso nuovo ... si rinnova la decenale tradizione del San Martino per un weekend autunnale all`insegna della tipicita` e della qualita`.







Appuntamento annuale da non perdere Sabato 10 e Domenica 11 Novembre con il tradizionale weekend del Vino Nuovo organizzato dall` Antica Cantina Sant`Amico, azienda vinicola storica situata tra le colline marchigiane tra Monte San Vito e Morro d`Alba. Il suggestivo edificio della cantina ottocentesca ospitera` i partecipanti sia la mattina che il pomeriggio con assaggi di vino rosso nuovo della vendemmia 2018 , si tratta di un vino fresco e profumato chiamato 5 Uve, una produzione molto particolare, ormai consolidata da vari anni. Il vino viene prodoto interamente dai 45 ettari di vigneti di proprieta` della tenuta vinicola. Le giornate verranno allietate dal camino ardente e nel pomeriggio dalle tipiche castagne arrostite al momento. Durante il weekend potrete anche fare degustazioni, tour guidati e acquisti. Orari di apertura Sabato 10 Novembre – Mattino 08.00-12.30 Pomeriggio 15.00-19.00 Domenica 11 Novembre – Mattino 10.00-12.30 Pomeriggio 16.00-18.30



Il punto di vendita diretta di vino sfuso ed imbottigliato e` aperto tutti i giorni con i seguenti orari

Mattino 08.00-12.30 Pomeriggio 14.30- 19.00

Antica Cantina Sant`Amico

Via S.Amico 4 - 60030 Morro d`Alba (AN) -

Le Marche

073163982

www.anticacantinasantamico.it

Lacrima di Morro d`Alba DOC, Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC, Rosso Piceno DOC, Pinot Nero IGT, Cinque Uve Rosso, Rose` Frizzante Affresco, Visciola, Grappa Bijoux di Lacrima, Olio Extravergine Villa Sant`Amico