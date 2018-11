Descrizione evento: Uno spettacolo scritto e raccontato da Daniele Rubboli Interpreti: Francesca Carli, soprano Enrico Giovagnoli, tenore Walter Rubboli, cantattore Daniele Rubboli, presentatore e attore Silvia Ercolani, pianista Spettacolo musicale che propone famosi passi d’Opera, Operette, Canzoni nelle quali il VINO è protagonista; Amico e compagno di vita dell’uomo fin dai tempi biblici, il VINO è sempre stato un protagonista delle arti dalla pittura alla narrativa, dalla poesia alla scultura: non si può infatti raccontare l’uomo e la donna senza citarlo. Così anche nella musica, strumentale o vocale, da teatro o da osteria, da piazza o da salotto, il VINO è stato nei secoli cantato e suonato. A testimoniare questa realtà, è stato allestito un fortunatissimo concerto fatto di musica da bere di ogni tempo e senza confini geografici. Alcuni esempi di grande fascino: dal “Brindisi” de la Traviata al “Barbera e Champagne” gustato da Giorgio Gaber in una tipica osteria milanese. Se Don Giovanni pasteggiava a Marzemino, il VINO dei Castelli Romani zampillava dalle fontane per le Feste dell’Uva e la gioia dei magnaccioni; nelle operette viennesi e danubiane lo Champagne scorre a fiumi e si beve robusto nelle osterie che hanno ispirato storie di quotidiana umanità a Francesco Guccini. Tre voci, un pianista, un presentatore.



Spettacolo inserito nel progetto "Marche InVita" per la rivalutazione artistico culturale dei comuni colpiti dal sisma del 2016. Ingresso gratuito.