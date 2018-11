Descrizione evento: Percorso che segue il tratto iniziale del fiume Potenza e poi sale verso una delle tanti fonti che lo alimentano. Faggete e altri alberi di alto fusto caratterizzano il sentiero che raggiunge fonte Martimoro.

Possibilità di rientro per single track tecnico oppure su facile forestale che passa attraverso il caratteristico borgo di Castello, prima di ricollegarsi con la ciclabile lungo fiume.



Partenza e rientro da Pioraco.

Guida: Massimo Meloni - Wbike

Luogo e orario di ritrovo: giardini di Pioraco, ore 8:30

lunghezza: km 21 - Dislivello: 700 m



Informazioni generali



- Equipaggiamento (abbigliamento variabile sulla base delle condizioni meteo): Casco, guanti ed occhiali obbligatori. Mtb meccanicamente in ordine, kit per foratura/e.



- Consigli utili: zaino per riserve idrico-alimentari e abbigliamento di scorta.Evento in collaborazione con Wbike asd



- Assicurazione Infortuni: Già compresa nel costo dell’escursione: Attiva l'assicurazione infortuni personale.

Puoi attivarla scrivendo un email a activetourism@risorsecoop.it in cui segnalare codice fiscale e numero di cellulare.



- Sconti e promozioni: Risorse Cooperativa premia gli escursionisti più fedeli dando la possibilità di usufruire di sconti e promozioni, non perdere l’occasione: scopri l’occasione che fa per te!



- Numero massimo di partecipanti: Il numero massimo di escursionisti consentito varia in base alle peculiarità di ogni escursione, ed è valutato per garantire la massima sicurezza e godibilità dell’evento.



- Variazione o annullamento eventi: Risorse Cooperativa si riserva la possibilità di annullare l'evento qualora le condizioni atmosferiche non ne consentano un regolare svolgimento in sicurezza. L’attività può essere annullata o il percorso modificato su decisione della guida escursionistica anche il giorno stesso dell’evento.